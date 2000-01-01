الشباب والثقافة تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع "غزة تنهض" للزواج

غزة/سما/

قال عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب في الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم السبت، إن مشروع "غزة تنهض"، يستهدف الفئة العمرية من سن 22 إلى 35 عام من الذين تضرروا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، سواءً مُتضررين جسدياً أو في الممتلكات.

وأكد الهبيل في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن الموانع في معايير مشروع "غزة تنهض" هو أن يكون المُتقدم للطلب موظفاً، أو أخذ قرضاً حسناً أو تمويلاً وما زال في مرحلة سداد هذا القرض أو التمويل.

وأضاف: "غداً سيبدأ التسجيل لـ "قرض الزواج الحسن" بمبلغ 2000 دولار، ويستهدف الفئة العمرية من 22 عام إلى 35 عام، ويمتد التسجيل من الغد إلى نهاية نهار يوم الخميس".



وتابع: "شرط قرض الزواج لا بد أن يكون المتقدم للطلب خاطباً، ويجب ألّا يكون أعزباً وألّا يكونَ متزوجاً".