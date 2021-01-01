الدفاع المدني بغزة: إصابتان وأضرار في منازل بفعل المنخفض الجوي

غزة/سما/

أعلن جهاز الدفاع المدني، اليوم السبت، أنه تمكن من تنفيذ 21 مهمة إنقاذ منذ ظهر أمس الجمعة وحتى صباح اليوم، وذلك خلال المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة.

وأوضح الجهاز أنه نقل إصابتين في منطقة معسكر خانيونس جنوب قطاع غزة جراء انهيار جزء من سقف منزلهما المكون من “الزينغو”.



وذكرت مديرية الدفاع المدني أن طواقمها شفطت مياه الأمطار من خمسة منازل تضررت بفعلها، وفتحت الطرق في تسع مناطق وشوارع عامة بعد أن تجمعت فيها مياه الامطار.

كما أخلت سكان منزلين تضررا وسقطت أجزاء من أسقفهما المعدنية، وسحبت سيارتين علقتا في تجمع لمياه الأمطار وفتحت شقة لم يتمكن سكانها من فعل ذلك.