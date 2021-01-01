الصحة بغزة: وفاة و55 إصابة جديدة بكورونا

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 599 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنه تم تسجيل 120 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 189112 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1636 حالة، وإجمالي المتعافين 185806 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1670 وفاة.





ونوهت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، من بينهم 54 حالات خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 526541 شخص.