  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: وفاة و55 إصابة جديدة بكورونا

السبت 18 ديسمبر 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: وفاة و55 إصابة جديدة بكورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 599 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنه تم تسجيل 120 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 189112 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1636 حالة، وإجمالي المتعافين 185806 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1670 وفاة.


 
ونوهت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، من بينهم 54 حالات خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 526541 شخص.

#وزارة الصحة بغزة #فيروس كورونا #وباء كورونا #اصابات كورونا في غزة #وفيات كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: هناك طريقة وحيدة لاعادة "الجني الى القمقم" في الأراضي المحتلة

صحيفة: هذا ما تحمله مناورة "الركن شديد 2" من رسائل

لماذا رافق رئيس "الشاباك" الإسرائيلي بينيت إلى الإمارات؟

الطقس: منخفض جوي بارد وأمطار متفرقة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

ترامب غاضب من مسؤول كشف عن تفاصيل مظهره "المفزع" خلال فترة إصابته بكورونا

خبير عسكري: عملية نابلس تؤكد فشل سياسة "جز العشب" بالضفة

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة: آلاف اللاجئين يوقعون اليوم على استلام تعويضات منازلهم في مكاتب الأونروا بغزة

سس

اصابة مستوطن في عملية طعن بالخليل واعتقال المنفذة (صور وفيديو)

اس

يديعوت: هكذا تم تنفيذ عملية “حومش”

عباس

تخوف إسرائيلي من فرض حل الدولة الواحدة مع الفلسطينيين

فلسطين

معاريف: هناك طريقة وحيدة لاعادة "الجني الى القمقم" في الأراضي المحتلة

الاتصالات الفلسطينية