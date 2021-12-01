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أول استقالة في الممتازة هذا الموسم (صورة)

السبت 18 ديسمبر 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول استقالة في الممتازة هذا الموسم (صورة)



غزة / سما /

أعلن حسن هتهت المدرب المساعد بنادي الصداقة, استقالته من منصبه, قبل انطلاق الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الممتازة.

وقال هتهت على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه اعتذر عن مهمته مع فريق الصداقة, لأسباب خاصة, متمنيا التوفيق للنادي في البطولات المحلية.

وأضاف: " نظرا لارتباطي بعمل خاص, قررت عدم إكمال مهمتي كمدرب مساعد (...), شكرا للإدارة والجهاز الفني واللاعبين, وسامحوني إذا قصرت معكم".

يشار إلى أن هتهت عمل مساعدا للمدير الفني حمادة شبير في الأهلي خلال الموسم الماضي, على غرار الصداقة هذا الموسم.

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#حسن هتهت #الصداقة #نادي الصداقة #دوري الممتازة #غزة

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