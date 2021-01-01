  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحصائية حركة السفر عبر معبر إيرز خلال الأسبوع الماضي

السبت 18 ديسمبر 2021 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر معبر إيرز خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (12 وحتى 17 ديسمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6498 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6083.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6362 مواطناً و103 أجانب، و33 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 5950 مواطناً، و87 أجنبياً، و46 من فلسطيني الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#معبر إيرز #السفر

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : أميركا تتعهد لإسرائيل بإعادة إعمارها بعد حرب مع إيران

لماذا رافق رئيس "الشاباك" الإسرائيلي بينيت إلى الإمارات؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الطقس: منخفض جوي بارد وأمطار متفرقة

ترامب غاضب من مسؤول كشف عن تفاصيل مظهره "المفزع" خلال فترة إصابته بكورونا

بحضور نتنياهو وزوجته.. سفارة البحرين في إسرائيل تحتفل بالعيد الوطني الـ50- (صور وفيديو)

سيناتور جمهوري يعرقل للمرة الرابعة تمرير مشروع قانون القبة الحديدية الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الخليل

اعلام اسرائيلي: اصابة مستوطن في عملية طعن بالخليل واعتقال المنفذ (فيديو)

اس

يديعوت: هكذا تم تنفيذ عملية “حومش”

عباس

تخوف إسرائيلي من فرض حل الدولة الواحدة مع الفلسطينيين

نابلس

خبير عسكري: عملية نابلس تؤكد فشل سياسة "جز العشب" بالضفة

فلسطين

معاريف: هناك طريقة وحيدة لاعادة "الجني الى القمقم" في الأراضي المحتلة

الاتصالات الفلسطينية