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منخفض جوي يضرب فلسطين الاثنين وهذا نصيب قطاع غزة منه

السبت 18 ديسمبر 2021 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي يضرب فلسطين الاثنين وهذا نصيب قطاع غزة منه



غزة/سما/

قال الراصد الجوي عاصم عصيدة اليوم السبت " الليلة الماضية شهدت هطولات مطرية ممتازة، والمنخفض الجوي حالياً مُنحصر في قطاع غزة ومناطق وسط فلسطين وهو حالياً في ساعاته الأخيرة.

وأضاف في حديثه عبر اذاعة الأقصى  "يوم الأحد تكون الأجواء مشمسة لكن ستبقى الأجواء باردة استعداداً لدخول المنخفض الجوي الثاني والمتوقع وصوله يوم الإثنين. 

أما بخصوص المنخفض القادم، فقال "سيكون التركيز الأعظم للمنخفض على شمال ووسط فلسطين، والمناطق التي حظها أكبر من المنخفض في "القطاع" هي مناطق وسط وشمال قطاع غزة.

وتابع"  ستكون سرعة الرياح ليلة الأحد متوسطة والتوقع الحالي لسرعتها هو 50 كلم، وبشكل عام المنخفض القادم مررنا في منخفضات أقوى منه، وليس منخفضاً خطيراً ومخيفاً، بل هو حدث موسمي حدث منخفضات أعمق منه خلال السنوات الماضية.

#الارصاد الجوية #المنخفض الجوي #فلسطين

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