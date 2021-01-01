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كهرباء غزة تصدر تنويهاً مهما للمواطنين

السبت 18 ديسمبر 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تنويهاً مهما للمواطنين



غزة/سما/

أصدرت شركة الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم السبت، تنويهاً مهماً للمواطنين، بالتزامن مع الأجواء الماطرة وانخفاض درجات الحرارة.

وقالت الشركة في تصريح صحفي: "بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الإشعاع الشمسي، والتغير المطرد في سلوك الأحمال والناتج عن زيادة الطلب على الكهرباء،فإن الشركة تدعوا المواطنين للمساهمة الجادة في جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بالقدر الذي يتيح لهم الاستفادة منها بطريقة حكيمة دون هدر أو إسراف وحتى تتمكن طواقم الشركة من المحافظة على استقرار التيار وايصاله للجميع في موعده المحدد".

#شركة الكهرباء بغزة #غزة

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