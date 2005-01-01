رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين وإلحاق أضرار بالمنازل والمركبات جراء الاعتداءات الاجرامية التي نفذها المستوطنون بحماية جنود الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة، ومطالبة الرئاسة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ارهابهم ضد أبناء شعبنا.

كما عنّونت الصحف، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ انفلات للمستوطنين.. والرئاسة تطالب بتحرك عاجل لوقف إرهابهم

_ الرئيس يهاتف الاعلامية نسرين ناصر معزيًا بوفاة والدها ويهنئ ملك بوتان بالعيد الوطني

_ إصابات واعتقالات في حي الشيخ جراح بالقدس وخطر الهدم يتهدد نصف منازل "عين جويزة" في الولجة

_ الجمعية العامة تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين حول السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية

_ الأسرى يقررون تنفيذ خطوات احتجاجية رفضًا لعزل الأسيرتين شروق دويات ومرح باكير

_ الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني محمد سالم القدوة

- مسؤولة أميركية: إدارة بايدن تؤيد حل الدولتين والتصعيد قد يشعل المنطقة كلها

_ "الخارجية" تستدعي ممثل أوكرانيا لاستيضاح موقف بلاده حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

_ "فتح" تنظم احتفالا تأبينيا لعضو قيادتها في لبنان أكرم بكار

_ 4 وفيات و333 إصابة بـ "كورونا"

_ اليونان تقلد السفير طوباسي وسام "فينيق الجمهورية من درجة القائد الكبير"

"الأيام":

_ جيش الاحتلال والمستوطنون يشنون حملة تنكيل واسعة

_ الرئاسة تطالب بتحرك عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

_ الاحتلال يقمع وقفة تضامنية في الشيخ جراح

_ أكثر من 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

_ إصابة 12 مواطنًا بالرصاص خلال قمع المسيرات الشعبية في محافظات عدة

_ "كورونا": 4 وفيات و333 إصابة جديدة

_ بيت لحم: خطر الهدم يتهدد 50 منزلا في حي "عين جويزة" بالولجة

_ الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين

_ حيفا: وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة

_ وفاة شاب من الدهيشة في السويد بظروف غامضة

"القدس":

_ المستوطنون ينفذون بحماية ومشاركة الجيش اعتداءات واسعة في ريف نابلس

_ الرئاسة تطالب بتحرك عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

_ قمع وقفة جماهيرية مع عائلة سالم في الشيخ جراح

_ الجمعية العامة تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين حول السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية

_ "إيباك" تؤكد: سنعمل علنا لصالح إسرائيل

_ مسؤولة أميركية: نؤيد حل الدولتين ومسؤولية الأقصى يجب أن تكون بيد الأردن

_ مستوطنة "حومش".. اخلاؤها عام 2005 لم يكن أكثر من وهم