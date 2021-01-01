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تبون يتلقى خبرا سارا.. فهل هو عن تأهل المنتخب الجزائري لنهائي كأس العرب؟ (فيديو)

السبت 18 ديسمبر 2021 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تبون يتلقى خبرا سارا.. فهل هو عن تأهل المنتخب الجزائري لنهائي كأس العرب؟ (فيديو)



تونس/سما/

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه للحظة تلقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خبر تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس العرب في مواجهة المنتخب التونسي.


وتداول عدد من صفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أشير إلى أنه للحظة سماع الرئيس عبد المجيد تبون خبر تأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس العرب 2021، إذ يوثق المقطع توجه أحد مرافقي تبون نحوه، وإبلاغه بخبر شفهيا، أثناء مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس التونسي قيس سعيد على شرف الرئيس الجزائري، خلال زيارة الدولة التي أداها إلى تونس.

وفي المقطع، يظهر الرئيس تبون وهو جالس بين الرئيس قيس سعيد، ورئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، وعند تلقيه خبرا من مرافقه، يبتسم ويتحدث مع بودن، ومن ثم يكلم الرئيس قيس سعيد، ويبتسمان.


وزار الرئيس عبد المجيد تبون، تونس، يومي 15 و16 ديسمبر الماضيين، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، إذ تزامنت الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس قيس سعيد، مع المباراة التي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره القطري في نصف نهائي كأس العرب.

وفاز "الخصر" رفقاء يوسف بلايلي بنتيجة 2-1 على منتخب البلد المنظم ليضربوا بذلك موعدا مع المنتخب التونسي في النهائي، الذي سيلعب اليوم في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

#الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون #الجزائر #تونس #قطر #كاس العرب #قيس سعيد

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