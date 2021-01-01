مداهمات واسعة جنوب جنين بحثا عن منفذي عملية نابلس

جنين/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت عملية دهم واسعة النطاق في مناطق مختلفة جنوب جنين تركزت في بلدة كفر راعي.

وقالت مصادر محلية إن العشرات من الجنود والآليات داهموا كفر راعي وفتشوا منازل وحققوا مع قاطنيها حول منفذي هجوم حومش، كما قاموا بعمليات فحص لعدد كبير من المركبات في البلدة ومقارنة أرقامها وتصويرها.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في البلدة التي استمرت العملية فيها لساعات طويلة تخللها تحقيق ميداني واسع وتتبع لكاميرات التسجيل للمحال والمنازل.

من جهة أخرى واصلت قوات الاحتلال عمليات البحث ونصب الكمائن والمداهمات في مناطق مختلفة جنوب جنين سيما في سيلة الظهر مسرح تنفيذ عملية قتل المستوطن، ونصبت حواجز قرب مفرق جبع وعرابة، وانتشر الجنود بين المنازل في المنطقة وعلى مفارق الطرق.