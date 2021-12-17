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"فيفا" يحسم الجدل بشأن الوقت المضاف في مباراة الجزائر وقطر (فيديو)

السبت 18 ديسمبر 2021 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فيفا" يحسم الجدل بشأن الوقت المضاف في مباراة الجزائر وقطر (فيديو)



الدوحة/سما/

تحولت مواجهة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب 2021 إلى موضوع لجدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الوقت الإضافي "الطويل" الذي أقره الحكم البولندي، سيمون مارتشينياك.

وفي سيناريو دراماتيكي، تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي البطولة، عقب تغلبه على نظيره القطري 2-1، إذ احتسب الحكم البولندي، سيمون مارتشينياك 9 دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع، وأنهى المباراة بعد مرور 19 دقيقة.

حول صحة القرار الذي اتخذه حكم المباراة بإضافة 19 دقيقة، قال رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم الإيطالي بيير لويجي كولينا، إن القرار الذي اتخذه حكم مباراة المنتخب الجزائري ونظيره القطري، صحيح.

وأوضح كولينا في تصريحات ببرنامج "الحكم" الذي تبثه قناة الكأس القطرية: "لو أخذنا ملاحظات من الشوط الثاني للمباراة، ولو نجمع جميع الدقائق والثواني الضائعة للإصابات والتغييرات والاحتفال بالهدف، كان ينبغي أن تضاف أكثر من 9 دقائق".

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وأكد أن إضافة الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لـ9 دقائق، في مباراة الجزائر أمام قطر، هو أقل من الوقت الذي كان ينبغي إضافته.

وأردف مسؤول التحكيم بالفيفا: "تذكروا إصابة اللاعب رقم 9 من منتخب الجزائر (بغداد بونجاح)، توقف اللعب لمدة 3 دقائق، وإصابة رقم 20 (إلياس الشتي) ضاع على إثرها دقيقة ونصف، وكذلك اللاعب رقم 7 (طيب مزياني) الذي ضيع دقيقتين".

بدوره علق مدير دائرة التحكيم في "فيفا"، ماسيمو بوساكا: "ما أضافه الحكم بعد الدقائق الـ9 الأولى مبرر، فالحكم لم يخترع شيئا، واتخذ القرار بعد مناقشته مع فريقه التحكيمي".

وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة اليوم السبت، مع المنتخب التونسي الذي حجز بطاقة النهائي الأولى بعد تغلبه على نظيره المصري بهدف دون مقابل.

#فيفا #الجزائر #قطر #كأس العرب

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