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ليفربول يكشف حقيقة إصابة صلاح بكورونا

السبت 18 ديسمبر 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يكشف حقيقة إصابة صلاح بكورونا



لندن/سما/

أثيرت خلال الساعات الماضية، أنباء حول إصابة النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب شبكة THE FIRM الإنجليزية، فإن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا، وسوف يخضع لمسحة ثانية صباح السبت، وذلك لحسم موقفه النهائي بعد مؤشرات إصابته التي ظهرت من المسحة الأولى، وبناء على ذلك سيتم مناقشة تأجيل مواجهة توتنهام وليفربول المقرر إقامتها الأحد.


بدوره كشف مات المتحدث الإعلامي لنادي ليفربول، عن حقيقة إصابة صلاح بفيروس كورونا، قائلا: "ليس هناك ما يشير لإصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة".

مضيفا: "لم تظهر على صلاح أي أعراض، ولذلك لم يصدر النادي أي بيان حول الأمر".

وشارك صلاح في الفوز ضد نيوكاسل 3-1، الخميس الماضي في الدوري الممتاز، وسجل الهدف الثاني في اللقاء.

ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوجو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويحتل ليفربول مقعد الوصيف في البريميرليغ بـ40 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

#ليفربول #فيروس كورونا #وباء كورونا #محمد صلاح

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