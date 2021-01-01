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الطقس: منخفض جوي بارد وأمطار متفرقة

السبت 18 ديسمبر 2021 06:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: منخفض جوي بارد وأمطار متفرقة



رام الله/سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية  اليوم السبت ، باستمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي،  لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .


وفي المساء يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد تكون الأجواء مستقرة غائمة جزئيا الى صافية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد الاثنين تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتله هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ انخفاض على درجات ألحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو مغبرا خاصة فوق المناطق الجنوبية وفي ساعات الصباح وفي ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وتزداد غزارة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

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