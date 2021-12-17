لماذا رافق رئيس "الشاباك" الإسرائيلي بينيت إلى الإمارات؟

القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الجمعة، لأول مرة أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) رافق رئيس الوزراء نفتالي بينيت لدى زيارته للإمارات الأحد الماضي.

ولم توضح قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أسباب مرافقة رئيس الشاباك رونين بار لبينيت الذي أجرى أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الدولة الخليجية.

لكن روعي شارون المحلل العسكري للقناة قال خلال برنامج "الأسبوع مع جؤولا" مساء اليوم إن رئيس الشاباك سافر رفقة بينيت إلى الإمارات، لكن البلدين حاولا إخفاء ذلك.

وأضاف: "بشأن سبب سفر بار إلى الإمارات، فلا أحد يعرف حتى الآن، لكن يمكن القول إن الحديث يدور عن ترتيبات أمنية، كون الكثير من الإسرائيليين متواجدين هناك، كذلك شخصيات رسمية إسرائيلية، يمكن أن يكون هناك تعاون في كيفية تأمينهم، كما يمكن أن يتعلق الأمر بقضايا الأمن الإقليمي".

من جانبه، قال العقيد (احتياط) رونين منليس، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي إن السبب وراء زيارة رئيس الشاباك إلى أبوظبي ربما يتعلق بتأمين السفارة الإسرائيلية ومصالح إسرائيل في الإمارات.

والإثنين الماضي، عاد بينيت إلى تل أبيب بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات بدأها الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.