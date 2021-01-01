  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

فيسبوك تضع أربع شركات تجسس إسرائيلية على القائمة السوداء

الجمعة 17 ديسمبر 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تضع أربع شركات تجسس إسرائيلية على القائمة السوداء



القدس المحتلة /سما/

أعلنت شركة “ميتا بلات فورمز” المالكة لموقع “فيسبوك” عن وضع أربع شركات تجسس إسرائيلية على القائمة السوداء، بسبب استهداف نحو 50 ألف شخص عبر منصاتها.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فإن معركة فيسبوك مع الشركات الأربع، جاءت وسط تحرك أوسع من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية وإدارة الرئيس جو بايدن ضد مزودي خدمات التجسس الرقمي، لا سيما شركة “NSO Group ، التي تم إدراجها في القائمة السوداء، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أسابيع من الكشف عن نشرها تفاصيل تتعلق بمؤسسات مجتمع مدني.

ومن بين الشركات التي استهدفتها شركة “ميتا” بسبب انتهاكات القرصنة Bluehawk CI وCobwebs وCognyte وBlack Cube، والتي قالت الصحيفة إنها معروفة بسوء سمعتها.

ولفت تقرير “يديعوت” إلى الدعوى القضائية التي ترفعها شركة “ميتا” ضد “إن أس أو” أمام محكمة أمريكية، مشيراً إلى أنها ستعلق ما يقرب من 1500 حساب من أكثر من 100 دولة، معظم هذه الحسابات مزيفة وتديرها سبع مؤسسات عبر موقع “فيسبوك” وإنستغرام ” و”واتساب”.

في السياق، أوضحت الصحيفة أن “ميتا” قدمت شرحاً تفصيلياً عن كيفية تحديدها لشركات المراقبة والتجسس، مؤكدةً بذلك قدرتها على إدارة أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، مروجةً لنفسها على أنها فاعلة في العثور على الجهات التي تمارس أفعالاً تخالف سياستها وعليه تقوم بإزالتها كلياً من منصاتها.

ويشير تقرير الشركة المالكة لفيسبوك إلى أن أهدافها هو “التصيد لشن هجمات” لم يسمها، مستخدمة حسابات وهمية للدردشة مع من وصفتهم “بالأهداف”، وذلك بغية الوصول لرسائلهم البريدية.

وقال ديفيد أغرانوفيتش، مسؤول الأمن السيبراني في ميتا، إنه يأمل في أن يؤدي الإعلان الذي أطلقته الشركة، الخميس، إلى إعادة النظر في عمليات التجسس التي تمارسها الشركات المذكورة، والمتورطة أصلا بفضائح تتعلق بعمليات تجسس سابقة.

#فيسبوك #شركات اسرائيلية #شركات تجسس إسرائيلية #مواقع التواصل الاجتماعي #القائمة السوداء

الأكثر قراءة اليوم

منخفض جوي بارد وأمطار غزيرة فوق معظم المناطق

صحيفة أمريكية: لهذا السبب تُصرّ حماس الإفراج عن مروان البرغوثي في الصفقة المقبلة

انخفاض في سعر صرف الدولار

يديعوت : أميركا تتعهد لإسرائيل بإعادة إعمارها بعد حرب مع إيران

مستوطن يروي تفاصيل عملية نابلس

وفاة اليوتيوبر السعودي الشهير محمد الشمري اثر حادث مروري (فيديو)

ردود فعل إسرائيلية صاخبة حول عملية نابلس

الأخبار الرئيسية

غزة-معبر-كرم-أبو-سالم-730x438

صحيفة إسرائيلية: من يعرّف بينيت أن لا علاقة لـ”مفهوم النزاع” بعدد تصاريح العمال الفلسطينيين؟

الرئاسة الفلسطينية تحذر: لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به شعبنا

قناة عبرية: أمريكا ترفض للمرة الرابعة طلبا إسرائيليا يتعلق بقطاع غزة.. بشكل نهائي

رونين بار

كوخافي من موقع عملية نابلس: سنوسع العملية العسكرية ولن نتهاون حتى اعتقال المنفذين

قائد فرقة الضفة يتحدث عن عملية نابلس: ما حصل قرب "حومش" كمين مدبر وليس إطلاق نار عابر

الاتصالات الفلسطينية