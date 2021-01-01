صحة غزة متخوفة من انتشار متحور "أوميكرون" في القطاع

غزة /سما/

قال نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة في غزة مجدي ضهير، مساء يوم الجمعة، "إننا نخشى انتشار متحور "أوميكرون" في القطاع.

وأوضح ضهير، في حديثٍ لإذاعة الأقصى: "أنّ وزارة الصحة تسعى إلى توفير الكوادر المدربة والاستعداد لمواجهة أي طارئ"، مُشيراً إلى وجود تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي متحور "كورونا" الجديد "أوميكرون".

ونوه الى أنه "سيتم جمع عينات عشوائية لمصابين في غزة للتأكد من خلو القطاع من متحور "أوميكرون"، مُشدداً على أنّ خلية الأزمة تنعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات الحالة الوبائية.

وبين، "أنّ متحور "أميكرون" يسبب نفس الأعراض والعدوى وكل سلالة تختلف حول سرعة انتشارها"، داعياً المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة وإلى سرعة تلقي اللقاحات.

وأضاف: "نسعى لزيادة أعداد المطعمين لمواجهة الموجة القادمة"، لافتاً إلى أنّ هناك أكثر من نصف مليون مواطن تلقوا اللقاح، وهذه الأعداد مازالت قليلة".

وأوضح أنّ الوزارة تستهدف حالياً طلبة الجامعات وبداية الفصل الدراسي القادم ستستهدف الصغار، مُؤكّداً على أنّ اللقاحات متوفرة في غزة.

ونفى ضهير الشائعات التي تتحدث عن وجود مضاعفات تصيب بعض المطعمين، منوهاً إلى أنّ بعض الدراسات أوصت خلط بعض اللقاحات لزيادة نسبة الوقاية.

واختتم حديثه بالقول: "لا يوجد أي خطر بأخذ جرعة معززة من لقاح "فايزر" مع جرعة أولى من لقاح آخر".