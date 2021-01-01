  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تتوعد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل المشكلة الأوكرانية

الجمعة 17 ديسمبر 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تتوعد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل المشكلة الأوكرانية



واشنطن /سما/

أعلن متحدث رفيع المستوى في الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه إذا لم تنجح الدبلوماسية في التعامل مع هذه المسألة فإن واشنطن مستعدة لتنظيم "عواقب وخيمة ومرتفعة الثمن" لموسكو، على حد زعمه.

 وقال المتحدث: "ما زلنا ندعم الدبلوماسية كطريقة لتهدئة الموقف، ولكن إذا فشلت الدبلوماسية... ، إذا كان هناك مزيد من العدوان، فستكون هناك عواقب وخيمة مرتفعة الثمن".

وقال المتحدث ردا على سؤال عن إمكانية تقديم مساعدات عسكرية إضافة لأوكرانيا: "نجري حوارا مكثفا مع أوكرانيا على جميع المستويات، بما في ذلك، بشأن ما تحتاجه".

وأشار المتحدث إلى أن بلاده قدمت هذا العام مساعدة إلى كييف بلغت قيمتها أكثر من 450 مليون دولار، وأكد أن الحوار في هذا المجال مستمر.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد قالت أمس، إن وسائل الإعلام الغربية تشيع فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا، وهي مجرد أخبار كاذبة يتم خلقها بطريقة مدروسة.

وأشارت زاخاروفا، في معرض ردها على سؤال قناة "RT DE" حول إذا ما كانت روسيا تريد مهاجمة أوكرانيا، إلى أنه عند متابعة أخبار الإعلام الغربي والصحافة الألمانية، فقد يتبادر إلى الذهن مثل هذا الانطباع، لكنه شعور كاذب يتم تشكيله بطريقة متعمدة، مضيفة أنها عبارة عن "حملة تضليل".

يذكر أن روسيا كانت قد نفت عدة مرات اتهامات مشابهة أطلقها الغرب، تضمنت ارتكاب "أعمال عدائية"، حيث أكدت روسيا أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وترى أن هذه الاتهامات كذريعة تستخدم لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
 

#روسيا #الولايات المتحدة #اوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

منخفض جوي بارد وأمطار غزيرة فوق معظم المناطق

صحيفة أمريكية: لهذا السبب تُصرّ حماس الإفراج عن مروان البرغوثي في الصفقة المقبلة

انخفاض في سعر صرف الدولار

يديعوت : أميركا تتعهد لإسرائيل بإعادة إعمارها بعد حرب مع إيران

مستوطن يروي تفاصيل عملية نابلس

وفاة اليوتيوبر السعودي الشهير محمد الشمري اثر حادث مروري (فيديو)

ردود فعل إسرائيلية صاخبة حول عملية نابلس

الأخبار الرئيسية

غزة-معبر-كرم-أبو-سالم-730x438

صحيفة إسرائيلية: من يعرّف بينيت أن لا علاقة لـ”مفهوم النزاع” بعدد تصاريح العمال الفلسطينيين؟

الرئاسة الفلسطينية تحذر: لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به شعبنا

قناة عبرية: أمريكا ترفض للمرة الرابعة طلبا إسرائيليا يتعلق بقطاع غزة.. بشكل نهائي

رونين بار

كوخافي من موقع عملية نابلس: سنوسع العملية العسكرية ولن نتهاون حتى اعتقال المنفذين

قائد فرقة الضفة يتحدث عن عملية نابلس: ما حصل قرب "حومش" كمين مدبر وليس إطلاق نار عابر

الاتصالات الفلسطينية