  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطات الاحتلال تواصل اغلاق مداخل حزما شمال شرق القُدس

الجمعة 17 ديسمبر 2021 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تواصل اغلاق مداخل حزما شمال شرق القُدس



القدس المحتلة /سما/

تواصل قوات الاحتلال اغلاق المدخلين الرئيسين لقرية حزما شمال شرق القدس المحتلة بالحواجز العسكرية واغلاق المدخل الشرقي بالسواتر الترابية في عقاب جماعي بدعوى القاء الحجارة.

واكد موفق الخطيب رئيس مجلس قروي حزما السابقان الاحتلال يواصل اغلاق المداخل الرئيسية للقرية والذي يربطها مع الشارع الرئيسي، ما يؤثر على حياة السكان وحركة السير بالقرية، موضحاً بان اغلاق الشارع بالسواتر الترابية يؤثر على الحياة الاقتصادية للقرية، خاصة ان العشرات من العائلات تعتاش نتيجة المحال التجارية الواقعة على المدخل الرئيسي لها.

واضاف الخطيب ان مدخل حزما يربط جنوب الضفة الغربية بوسطها وشمالها وتمر خلاله الالاف المركبات يوميا، وباغلاقه تحول خط السير الى شارع الدوار المجاور في الجهة الجنوبية للقرية.

ويعيش في قرية حزما نحو 8 الاف مواطن وتبلغ مساحتها 18 الاف دونم لكن الاحتلال استولى على مساحة واسعة منها واقام عليها مستوطنات من كافة الجهات.

هذا وتسبب الاغلاق والحواجز المؤدية الى قرية حزما والقدس الى ازمات خانقة حيث قامت قوات الاحتلال بتفتيش السيارات وايقافها لفترة من الزمن والتدقيق في هويات من فيها.

#قرية حزما #قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

منخفض جوي بارد وأمطار غزيرة فوق معظم المناطق

صحيفة أمريكية: لهذا السبب تُصرّ حماس الإفراج عن مروان البرغوثي في الصفقة المقبلة

انخفاض في سعر صرف الدولار

صحيفة: نصر الله يرفض استقبال مشعل.. وأجهزة اعلام الحزب تتجاهل الزيارة كليا

يديعوت : أميركا تتعهد لإسرائيل بإعادة إعمارها بعد حرب مع إيران

مستوطن يروي تفاصيل عملية نابلس

ترامب يعترف بـ"استغلاله"من تل أبيب لاغتيال قاسم سليماني ويتوعد بكشف كواليس العملية

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية تحذر: لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به شعبنا

قناة عبرية: أمريكا ترفض للمرة الرابعة طلبا إسرائيليا يتعلق بقطاع غزة.. بشكل نهائي

رونين بار

كوخافي من موقع عملية نابلس: سنوسع العملية العسكرية ولن نتهاون حتى اعتقال المنفذين

قائد فرقة الضفة يتحدث عن عملية نابلس: ما حصل قرب "حومش" كمين مدبر وليس إطلاق نار عابر

عملية-780x470

الكشف عن تفاصيل عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش": انتهت بمعجزة!

الاتصالات الفلسطينية