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جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى

الجمعة 17 ديسمبر 2021 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى



جنين /سما/

واصلت فعاليات وقوى جنين ومخيمها اعتصامها، مساء اليوم السبت، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعما وإسنادا للأسرى.

وشارك في الاعتصام، داخل الخيمة المنصوبة في مدينة جنين، ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، وفصائل من العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات جنين ومخيمها، وأسرى محررون.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى في التصدي للاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا، مطالبين أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام، مشيدين بصمود الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

#فعاليات وقوى جنين #احتجاز جثامين الشهداء

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