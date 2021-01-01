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الرئاسة الفلسطينية تحذر: لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به شعبنا

الجمعة 17 ديسمبر 2021 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية تحذر: لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به شعبنا



رام الله /سما/

طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف إرهاب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وقالت الرئاسة إن هذا الإرهاب يزداد بشكل يومي بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وما شاهدناه اليوم من اعتداءات لهؤلاء الإرهابيين على المواطنين العزل الآمنين في منازلهم لهو أكبر دليل على هذا التشجيع للإرهاب من قبل الحكومة الإسرائيلية.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإجبار الحكومة الإسرائلية بوقف هذا الإرهاب الذي يمارس ضد أهلنا وشعبنا الأعزل، وأيضا لتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا الممارس بحقهم أبشع الإرهاب أمام أعين العالم والمجتمع الدولي.

وأكدت الرئاسة أنه لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به الشعب الفلسطيني، وهذه الممارسات ستبقي المنطقة بدوامة من العنف.

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