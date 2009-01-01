بلدية بيت لحم تكرم المصور البيتلحمي موريس جميل ميكيل

بيت لحم /سما/

احتفلت بلدية بيت لحم في مركز السلام بتكريم المصور البيتلحمي القدير موريس جميل ميكيل الذي ولد عام 1933 في مدينة بيت لحم، الذي عمل على مدار ستين عاماً على توثيق تاريخ مدينة بيت لحم بما شمله من تاريخ صوري اجتماعي وديني وسياسي وثقافي من خلال عدسة الكاميرا الخاصة به.

وكان ذلك وسط حضور مهيب من أبرزهم رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان ورؤساء بلدية بيت لحم السابقين أ. فيرا بابون والدكتور فكتور بطارسة، ونائب رئيس البلدية أ. حنا حنانيا وأعضاء المجلس البلدي رائدة رزق وداوود الصلاحات وقاسم كنعان والسيد موريس ميكيل وعدد من رجال الدين ومن ممثلي مؤسسات وجمعيات بيت لحم و عدد كبير من افراد عائلة السيد موريس ميكيل ومُحبيه وأصدقائه.

ابتدأ الحفل الذي تولت عرافته الآنسة روبينا صابات بكلمة رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان الذي قال “كان من ضمن اهتماماتنا في خضم التحضير لإطلاق فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة، الإضاءة على المشاهد الثقافية في المدينة لنذكر المجتمع فيها ولنُخافظ عليها خوفاً من الضياع، ولنبرز دور بعض الشخصيات الهامة في المجتمع التي لعبت دوراً هاماً في حياة بيت لحم الثقافية والذين نذكر منهم السيد موريس ميكيل”. وأضاف بأن السيد ميكيل واكب أحداث هامة في تاريخ بيت لحم على مدار ستين عاماً، ووثقها بالصورها وأرشفها ويتمثل دورنا في مساعدته في اخراجها للعالم لرؤيتها.

وأكد سلمان بأن كاميرا السيد موريس كانت شاهداً حياً على ما جرى في بيت لحم، وهي بذلك تعتبر أداة هامة في الثقافة لان اختيار الصورة الصحيحة في الوقت الصحيح وبالموهبة التي يتميز بها صاحبها تضمن نقل التاريخ من جيل الى جيل. وأعرب عن فخره واعتزازه بتنظيم معرض “ستون عاماً بعدسة موريس ميكيل” مشيراً الى أن هذا التكريم هو عربون شكر وامتنان مقابل المجهود الكبير والعطاء الذي قدمه ميكيل لبيت لحم وثقافتها وتاريخها. كما أكد سلمان بأن البلدية من خلال مجلس السياحة اطلقت مكتبة “إقرأ بيت لحم” الالكترونية التي تتضمن العديد من الكتب والمنشورات عن بيت لحم التي سيتم تضمين هذه الصور فيها.

تلى ذلك ريسيتال موسيقي ميلادي لعازف البيانو رمزي الشوملي الذي عزف عدة مقطوعات موسيقية ميلادية.

ثم تم عرض فيلم قصير بعنوان “ستون عاماً بعدسة موريس ميكيل” يعرض مسيرة حياته وتقرير يوثق أحداث بيت لحم بعدسته من إعداد ابنه جيمي ميكيل وجورج جرايسة.

ثم دعا رئيس بلدية بيت لحم كل من رؤساء البلدية السابقين وأعضاء المجلس وكرّموا المصوّر القدير موريس جميل ميكيل بتقديم درع على شكل كاميرا تصوير كعربون شكر وتقدير على جهوده على مدار ستين عام في توثيق التاريخ الصوري لمدينة بيت لحم.

وقد تم افتتاح معرض الصور بعنوان “ستون عاماً بعدسة موريس ميكيل” في قاعة المعارض مركز السلام-بيت لحم والذي شمل (١٤٠) صوره من أرشيف صوره حيث شاهد من خلال عدسته زيارات تاريخية لشخصيات مشهورة لثلاثة بابوات في اعوام 1964 ، و2009 ، والملك حسين وجيمي كارتر وبيل كلينتون والسلطان قابوس بالاضافة الى قادة عالميين مشهورين واعياد الميلاد المجيد وبعض من معدات التصوير التي كان يستخدمها، والذي سيمتد لغاية يوم الخميس الموافق ٢٠/ ١/ 2022 وسيكون مفتوحاً للجمهور لزيارته.