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باريس: عقد جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وفرنسا

الجمعة 17 ديسمبر 2021 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس: عقد جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وفرنسا



باريس /سما/

عقدت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو في العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الجمعة، جلسة مشاورات سياسية مع وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية.

وأشادت جادو خلال المشاورات مع مدير قطاع الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية آن جيجان بالدعم السياسي والتنموي والمالي الذي تقدمه فرنسا للمؤسسات الفلسطينية ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، داعية فرنسا للعب دور سياسي أكبر في حل الصراع.

وطالبت جادو دول الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا، لأن تنتقل من مرحلة الشجب والاستنكار إلى اتخاذ اجراءات فعلية من أجل الضغط على اسرائيل، ومنع دخول بضائع المستوطنات الاسرائيلية الى السوق الأوروبية، وتطبيق سياسة الوسم والرقابة على استثمارات الشركات الاوروبية المباشرة وغير المباشرة في منظومة الاستيطان.

وشرحت جادو آخر المستجدات السياسية الخطيرة وتصاعد عنف المستوطنين واعتداءاتهم اليومية ضد مواطني شعبنا الفلسطيني الأعزل في كافة أماكن تواجده، مثمنة التواجد الميداني للسفراء والقناصل الاجانب ووقوفهم بجانب العائلات الفلسطينية في بيتا والشيخ جراح وسلوان والخليل وقطاع غزة.

وناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث حثت جادو فرنسا على الاعتراف بدولة فلسطين، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين وعقد اللجنة الوزارية المشتركة، وتعزيز التعاون الاكاديمي والتنموي والتنسيق الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية.

#فلسطين #فرنسا #الاتحاد الاوروبي #الاستيطان #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

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