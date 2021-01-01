البرغوثي: المستوطنون يمارسون إرهابا فاشيا ضد الشعب الفلسطيني

رام الله /سما/

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن المستعمرين المستوطنين يمارسون إرهابا فاشيا ضد الشعب الفلسطيني بحماية ورعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويشنون في هذه الأثناء هجمات وحشية ضد سكان قرى شمال الضفة الغربية.

وأضاف البرغوثي أن ممثلي المستوطنين الفاشيين الجالسين في مقاعد الكنيست الإسرائيلي مثل الإرهابي بن غفير يدعون علنا إلى تنفيذ عمليات إعدام ضد الفلسطينيين.

وقال البرغوثي أن دول العالم و مؤسسات المجتمع الدولي سكتت طوال سبعين عاما على إرهاب المستوطنين رغم اعترافها بأن وجودهم على الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خرقا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشاد البرغوثي بتكاتف الشعب الفلسطيني في مواجهة اعتداءات المستوطنين، مؤكدا أنهم واهمون إن ظنوا أنهم قادرون على كسر صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني.