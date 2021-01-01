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"الخارجية" تستدعي ممثل أوكرانيا لاستيضاح موقف بلاده حول القدس

الجمعة 17 ديسمبر 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تستدعي ممثل أوكرانيا لاستيضاح موقف بلاده حول القدس



رام الله /سما/

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، ممثل جمهورية أوكرانيا لدى دولة فلسطين مكسيم تايوكين لاستيضاح موقف أوكرانيا الرسمي من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفتح سفارة لها في المدينة المحتلة.

وأكد تايوكين خلال لقائه مع نائب قطاع أوروبا في الوزارة غادة عرفات، بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بأن اوكرانيا ثابتة على موقفها بخصوص القدس، وأنها تدعم كل الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الاوسط.

وشدد على أن قضية القدس يجب حلها من خلال المفاوضات وعلى أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة، وأن اوكرانيا لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس.

#الخارجية الفلسطينية #أوكرانيا #القدس المحتلة

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