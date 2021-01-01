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قناة عبرية: أمريكا ترفض للمرة الرابعة طلبا إسرائيليا يتعلق بقطاع غزة.. بشكل نهائي

الجمعة 17 ديسمبر 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: أمريكا ترفض للمرة الرابعة طلبا إسرائيليا يتعلق بقطاع غزة.. بشكل نهائي



القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن قرار للكونغرس الأمريكي يقضي، وبشكل نهائي، برفض طلب إسرائيلي يتعلق بقطاع غزة.

وأفادت القناة العبرية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، بأن الكونغرس رفض طلب إسرائيل الخاص بتقديم مساعدة عسكرية تقدر بمليار دولار، من أجل تجديد مخزون الاحتياط لصواريخ الاعتراض الخاصة بالمنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" حتى نهاية العام الحالي.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هذه هي المرة الرابعة التي يرفض فيها مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونغرس" الطلب الإسرائيلي، رغم المحاولات الإسرائيلية التي مورست مؤخرا، من أجل إقناع الجانب الأمريكي بأهمية تلك الصفقة.

وعزت الصحيفة الرفض الأمريكي إلى أن هذه المساعدة تعتبر مساعدة إضافية أو زائدة عن الميزانية السنوية التي تحصل إسرائيل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، والمقدرة بـ 3.8 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن مناقشة الطلب الإسرائيلي، مجددا، خلال شهر فبراير/شباط المقبل، عبر التصويت عليه، مجددا.
 

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