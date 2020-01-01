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ترامب غاضب من مسؤول كشف عن تفاصيل مظهره "المفزع" خلال فترة إصابته بكورونا

الجمعة 17 ديسمبر 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب غاضب من مسؤول كشف عن تفاصيل مظهره "المفزع" خلال فترة إصابته بكورونا



واشنطن /سما/

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن غضبه مما كشف عنه رئيس أركانه السابق، في ‏كتاب جديد طرحه بالأسواق.‏

وروى مارك ميدوز في كتابه "The Chief’s Chief" (رئيس الرئيس) عن تفاصيل مظهر ترامب خلال فترة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.

وكتب ميدوز أن ترامب كان لديه "خطوطا حمراء" في عينيه، بينما كان "شعره كان في حالة من الفوضى"، وذلك أثناء رقوده في السرير في البيت الأبيض.

وأضاف ميدوز أن ترامب في ذلك الوقت كان يرتدي "تي-شيرت"، مؤكدا أنه هذه كانت هي "المرة الأولى" التي يراه فيها مرتديا تلك الملابس، بعدما اعتاد على رؤيته وهو مرتدي قميص الغولف أو البذلة.

وشكا ترامب إلى أحد المستشارين مما أفصح عنه رئيس أركانه، مارك ميدوز، في كتابه، عن مظهره خلال إصابته بـ(كوفيد-19)، وقال: "هذا الرجل يتحدث عما أبدو عليه، في غرفة نومي"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وكان ميدوز ذهب إلى غرفة نوم ترامب لإقناعه بالذهاب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، حيث يمكنه تلقي مزيد من العلاج من فيروس "كورونا" المستجد، لكن كان الرئيس الأمريكي السابق مترددا في الذهاب، لكنه وافق في النهاية، وفقا لما ورد في كتاب ميدوز.

وأصيب ترامب بفيروس "كورونا" المستجد في 26 سبتمبر/ أيلول 2020، قبل 3 أيام من أول مناظرة رئاسية له ضد المرشح الديمقراطي آنذاك، جو بايدن، وفق كتاب مارك ميدوز، وهي المعلومة التي نفاها ترامب في بيان له أصدره في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال ترامب في بيانه: "إن قصة إصابتي بفيروس كورونا قبل أو أثناء المناظرة الأولى هي أخبار كاذبة، وفي الواقع كشف اختبار أنه لم يكن لدي (كوفيد-19) قبل المناقشة".
 

#الولايات المتحدة #دونالد ترامب #فيروس كورونا

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