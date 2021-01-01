نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفي محمود عليان

رام الله /سما/

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفي محمود عليان أثناء تغطيته لوقفة إسناد مع عائلة سالم المهددة بالتهجير من منزلها في حي "الشيخ جراح" في القدس المحتلة.

واعتبرت النقابة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، أن "الاعتداء على الزميل الصحفي محمود عليان يعبّر عن سياسة وحشية وممنهجة لحكومة الاحتلال على الصحافة والصحفيين الفلسطينيين في محاولة للتعتيم على جرائمها بحق شعبنا ومنع الحقائق من الوصول الى العالم".

وطالبت النقابة المنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية في العالم لإدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين.