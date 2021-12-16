بحضور نتنياهو وزوجته.. سفارة البحرين في إسرائيل تحتفل بالعيد الوطني الـ50- (صور وفيديو)

القدس المحتلة /سما/
احتفلت السفارة البحرينية في إسرائيل بالعيد الوطني الخمسين.
ونشر السفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة عبر تويتر صورا للمناسبة، أظهرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو وزوجته في الحفل.
وكتب باللغتين الإنكليزية والعبرية: “كنت مسرورا جدا باستقبال عدد من المسؤولين والضيوف للاحتفال بالعيد الوطني للبحرين”.
שמחתי מאוד לקבל אתמול בערב מספר גורמים בכירים ואורחים בטקס קבלת הפנים לרגל היום הלאומי של ממלכת #בחריין. pic.twitter.com/JLcHuAe3XQ— Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) December 16, 2021
היום הלאומי של ממלכת #בחריין נחגג לראשונה במדינת #ישראל. pic.twitter.com/oGIMDlfmop— Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) December 16, 2021
A pioneering leadership paving the way to peace, prosperity and coexistence. pic.twitter.com/DpHAHBNPDF— Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) December 16, 2021