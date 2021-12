بحضور نتنياهو وزوجته.. سفارة البحرين في إسرائيل تحتفل بالعيد الوطني الـ50- (صور وفيديو)

احتفلت السفارة البحرينية في إسرائيل بالعيد الوطني الخمسين.

ونشر السفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة عبر تويتر صورا للمناسبة، أظهرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو وزوجته في الحفل.

وكتب باللغتين الإنكليزية والعبرية: “كنت مسرورا جدا باستقبال عدد من المسؤولين والضيوف للاحتفال بالعيد الوطني للبحرين”.

A pioneering leadership paving the way to peace, prosperity and coexistence. pic.twitter.com/DpHAHBNPDF