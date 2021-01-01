كوخافي من موقع عملية نابلس: سنوسع العملية العسكرية ولن نتهاون حتى اعتقال المنفذين

نابلس /سما/

تفقد رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي برفقة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار موقع العملية التي نفذت امس قرب نابلس وقتل خلالها مستوطن واصيب اثنين اخرين.

بعد ذلك أجرى كوخافي تقييمًا للوضع استعرض خلاله مسؤول الضفة الغربية في جيش الاحتلال استعداد القوات في المنطقة في ضوء الأحداث الأخيرة.



وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال ان الجيش والشباك يواصلون ملاحقة منفذي العملية باستخدام استخبارات وتكنولوجيات نوعية ومتقدمة بالاضافة الى تعزيز التواجد الأمني في المنطقة.

وقال كوخافي انه "الى جانب الجهود الاستخبارية قمنا بتعزيز القوات المقاتلة وسنواصل توسيع العملية العسكرية وفق الحاجة ولن نتهاون حتى اعتقال المنفذين".

















