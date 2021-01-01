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حركة فتح: كل اعتداء استيطاني سيقابل برد تحدده ميادين المواجهة

الجمعة 17 ديسمبر 2021 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة فتح: كل اعتداء استيطاني سيقابل برد تحدده ميادين المواجهة



نابلس /سما/

 اكدت حركة فتح - اقليم نابلس - أن "الهجمة الصهيونية الارهابية التي تشنها قوات الاحتلال وعصاباته الاستيطانية ستقابل برد قاسي تقرره ميادين المواجهة".

وحيت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، السواعد التي عاقبت المستوطنين على ارهابهم، وصمود ابناء الشعب الفلسطيني في بلدة برقة والبلدات المجاورة التي لبت النداء وتصدت للهجمة الاستيطانية الجبانة.

وحمل البيان حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات الارهابية مشيرة إلى أنه لا توجد قوة في هذه الارض ستمنع شعبنا من ممارسة حقه في المقاومة والتصدي لهذا الارهاب الجبان.

واهابت الحركة بكافة القوى الوطنية والفعاليات الاهلية "اسناد ابناء شعبنا في مناطق التماس وتصعيد المواجهة مع العدو وعصابات مستوطنيه".

#حركة فتح #اعتداءات المستوطنين #نابلس

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