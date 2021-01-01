حماس تحذر إسرائيل: مستوطنو الغلاف لن ينعموا بالأمان ما لم يتحسن الوضع بغزة

غزة /سما/

نظمت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " مسيرة حاشدة اليوم الجمعة في منطقة جنوب مدينة غزة، احتفالًا بذكرى انطلاقتها الرابعة والثلاثين.

وشارك في المسيرة الآلاف من كوادر الحركة وأنصارها، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من مساجد منطقة جنوب مدينة غزة.

وفي كلمة له خلال المسيرة قال القيادي في حركة حماس مشير المصري، إن الحركة لن تصبر طويلًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، محذرًا الاحتلال من تماديه في التضييق على أبناء شعبنا.

وشدد على أن المستوطنين في "غلاف غزة" لن ينعموا بالأمن والأمان ما لم يتحسن الوضع في قطاع غزة.

وقال المصري إن الجدر التي تنفق عليها المليارات، والتباهي بالإعلان بإنهاء بناء الجدار حول غزة لن يحميك منا.

وبارك المصري العمليات الجهادية في الضفة المحتلة والقدس، والتي كان آخرها عملية نابلس الليلة الماضية التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

في سياق آخر، وجه المصري رسالته إلى السلطة الفلسطينية، قائلًا: آن الأوان أن تفكوا الارتباط مع الاحتلال، وأن تكفوا عن العبث بالوطن والشعب، وأن تلتزموا بالقرارات الوطنية، وإنهاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني.

وأكد أنه رغم الاعتقالات السياسية والانتهاكات المستمرة في الضفة، ستبقى أيدينا ممدودة للوحدة، وننادي بضرورة استعادتها، وبناء المؤسسات الفلسطينية بدءًا بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورحب القيادي في حماس مجددًا بكل الجهود العربية والإسلامية، مردفًا: أننا ذهبنا في كل ميدان باتجاه دفع عجلة المصالحة، مضيفًا "ورحبنا مؤخرًا بالجهود الجزائرية، وقدمنا مبادرة لمصر، ورحبنا أمس بمبادرة الجبهة الشعبية انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية".

وفي قضية الأسرى، قال المصري إن تحرير الأسرى أمانة في أعناقنا، وقضيتكم تشكل أم الثوابت ورأس الأولويات وقضيتنا الجامعة، ولن تغفل عيوننا حتى نراكم بين ذويكم.

ودعا المجتمع الدولي إلى وقف سياسة ازدواجية المعايير، مجددًا رفض موقف بريطانيا بتصنيف "حماس" كمنظمة إرهابية.