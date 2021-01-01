مشعل: هزيمة الاحتلال قريبة.. وشعبنا يضع أقدامه على بداية الشوط الأخير من تحرير فلسطين

بيروت /سما/

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس بالخارج خالد مشعل، إن الحركة تحترم سيادة لبنان، ولن تحول جريمة البرج الشمالي إلى ساحة قتال في المخيمات الفلسطينية.

وأكد مشعل، أن قيادة الحركة جاءت لتكون مع أهالي الشهداء وتواسيهم بمصابهم، مضيفًا أننا ضيوف على أرض لبنان حتى العودة إلى أرض الوطن.

وأضاف مشعل أنه لا طريق لتحرير فلسطين إلا بالجهاد والشهادة، فالشعب الفلسطيني قدم قادته شهداء على طريق الحرية.

وقال إن القتلة ارتكبوا جريمة شنعاء في مخيم البرج الشمالي، ولن يفلتوا من العقاب، لافتًا إلى أن حماس حريصة على وحدة الصف والدم الفلسطيني.

ودعا مشعل حركة فتح إلى المبادرة بتطييب خواطر عوائل مجزرة البرج الشمالي.

وأكد أن الشعب الفلسطيني بعد معركة سيف القدس يضع أقدامه على بداية الشوط الأخير من تحرير فلسطين.

وبيّن أن هزيمة الاحتلال قريبة، وبعد هزيمته سيتغير وجه المنطقة، مشيرًا إلى أن الذين طبعوا مع الاحتلال خذلوا شعبنا وقضيتنا، وأصبحوا على الهامش.