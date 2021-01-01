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الاحتلال يقتحم سيلة الظهر مجددا وحملة على الكاميرات واستدعاءات

الجمعة 17 ديسمبر 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم سيلة الظهر مجددا وحملة على الكاميرات واستدعاءات



جنين /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال عصر اليوم، بلدة سيلة الظهر جنوب جنينً مرة اخرى ضمن حملات البحث عن منفذي الهجوم على مركبة للمستوطنين قرب منطقة مستوطنة حومش المحاذية للبلدة والتي تتبع مساحات كبيرة منها لها .

وافادت مصادر صحفية ، ان قوات كبيرة من الجيش والمخابرات والوحدات الخاصة تشارك في هذه العملية ، فقد اغلقت المداخل الرئيسية والفرعية والشوارع وتوزعت الدوريات وسط البلدة ، بينما قام وحدات خاصة بدعم المحلات ومصادرة الكاميرات وتوابعها واخضعت بعض المواطنين للتحقيق الميداني .

وسلمت قوات الاحتلال استدعاءات لعدد من شبان البلدة لمراجعة المخابرات الاسرائيلية في معسكر سالم عرف منهم :
مجد عماد الاخرس
محمود زيد الاشرم
هيثم الديراوي
محمد صقر غانم
محمد رافع رحال
محمد صقر.

#قوات الاحتلال #اقتحام #بلدة سيلة الظهر

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