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123 يوما على إضراب الأسير أبو هواش وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي

الجمعة 17 ديسمبر 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
123 يوما على إضراب الأسير أبو هواش وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي



رام الله /سما/

يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 123 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقالت الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير ما يزال محتجزًا في عيادة سجن “الرملة”، وهناك خطر حقيقي على حياته جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه، إضافة لنقص حاد في وزنه والإعياء والإجهاد الشديدين، ولا يقوى على الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، ويعاني من دوخان، محذرا من خشية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد، والكلى والرئتين.

ولفت إلى أن محاكم الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الأسير بإنهاء اعتقاله الإداري، بل أصدرت قبل نحو أسبوع قرارا بتثبيت اعتقاله لمدة 4 أشهر.

يذكر أن الأسير أبو هواش معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق اعتقل عدة مرات.

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