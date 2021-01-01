مستوطنون يقتحمون منزلاً في قريوت وينكلون بأهله

نابلس /سما/

اعتدى مستوطنون على مواطن وزوجته، فجر الجمعة، بعد اقتحام منزلهما الواقع على أطراف شرق بلدة قريوت في نابلس، بالقرب من مستوطنة “شيلو”.

وأفادت سميحة غفري بأنهم سمعوا أصوات طرق باب بيتهم بحدود الساعة الثانية فجرًا، فتوجه زوجها (وائل مقبل) إلى النافذة لفحص الأمر، وعندما تم رشه بغاز الفلفل، ثم اقتحم المستوطنون البيت ورشوا غاز الفلفل على وجهها وأخرجوا زوجها من البيت ثم شرعوا بالاعتداء عليه بالهراوات.

وأوضحت، أنها اختبأت في غرفتها وأغلقت الباب وأخذت تصرخ من النافذة طالبة الغوث من أهل البلدة، بينما واصل المستوطنون الاعتداء على زوجها حتى فقد وعيه، كما قاموا بتحطيم محتويات المنزل، ومركبة العائلة و”تراكتور” خاص بها إضافة لممتلكات محيطة بالمنزل.

لاحقًا، تم نقل وائل وسميحة إلى مستشفى رفيديا، حيث تبين إصابته بأربعة كسور في الصدر، وانتفاخ في العين، ورضوض وكدمات في مختلف أنحاء جسده.

وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين نفذوا خلال الليلة الماضية عدة اعتداءات على بيوت شرق قريوت، وقد طالت الاعتداءات مركبات أصحاب هذه البيوت.