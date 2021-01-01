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فتح تدعو اوروبا لخطوات عقابية ضد منظمات الاستيطان الإرهابية

الجمعة 17 ديسمبر 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تدعو اوروبا لخطوات عقابية ضد منظمات الاستيطان الإرهابية



بروكسل /سما/

دعت حركة فتح اليوم دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عاجلة ضد عنف المستوطنين الارهابيين. وتحمل مسؤولياتها الدولية تجاه ردع المنظمات الارهابية التي تعمل لصالح المستوطنين.

وقال المتحدث باسم حركة فتح د. جمال نزال: نظرا لانفلات العنف الارهابي للمستوطنين اليهود ضد العزل الفلسطينيين نطلب من دول العالم وبخاصة دول اوروبا ان تتخذ خطوات لحظر. دخول المستوطنين المعروفين بالضلوع تأييدا أو نشاطا عضويا في المنظمات الارهابية الصهيونية التي تروع المدنيين الفلسطينيين منذ سنين طويلة وتحت حماية او رعاية تصل شكل التسهيلات والتواطؤ من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وقال بيان الحركة: بات مطلوبا اليوم وضع حد لهذه الممارسات ونؤمن ان باستطاعة الدول الأوروبية اتخاذ موقف يعبر عن خروجها عن الصمت تجاه الارهاب الاستيطاني القبيح.
ودعت حركة فتح الجاليات الفلسطينية في العالم الى تبصير المستويات البرلمانية والشعبية في المجتمعات المضيفة بخطورة ما يمارس الاحتلال الاسراييلي من فظائع من خلال ذراعه غير الرسمية وهي المستوطنين المسلح اغلبهم بسلاح يهدد أمن الشعب الفلسطيني افرادا ومجتمعات على السواء.

#حركة فتح #الاتحاد الاوروبي #ارهاب المستوطنون #الاعتداءات الاسرائيلية

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