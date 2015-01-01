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الأسرى يقررون تنفيذ خطوات احتجاجية رفضا لعزل الأسيرتين شروق دويات ومرح باكير

الجمعة 17 ديسمبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى يقررون تنفيذ خطوات احتجاجية رفضا لعزل الأسيرتين شروق دويات ومرح باكير



رام الله /سما/

قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطوات احتجاجية رفضا لعزل الأسيرتين المقدسيتين شروق دويات ومرح باكير في زنازين سجن "الدامون"، وكذلك رفضا لاعتداء قوات "النحشون" على إحدى الأسيرات المقدسيات أمس.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، اليوم الجمعة، أنّ خطوات الأسرى تتمثل بارتداء اللباس الخاص بإدارة سجون الاحتلال (لباس الشاباص) الذي يعني أنّ الأسرى في حالة استعداد لأي مواجهة، إضافة إلى إغلاق الأقسام، ورفض ما يسمى "الفحص الأمني"، وتحميل الإدارة المسؤولية عن أي حالة مواجهة قد تحدث داخل السجون.

وأضاف أنه في حال لم تستجب الإدارة خلال 24 ساعة لمطلب الأسرى المتمثل بإنهاء عزل الأسيرتين دويات وباكير، سيخرج ممثلو التنظيمات من أقسامهم إلى الزنازين، وعلى الإدارة أن تتحمل المسؤولية ما قد يحصل لاحقًا.

وكان الأسرى قد بدأوا الليلة الماضية بتنفيذ خطوات احتجاجية أولية تمثلت بإغلاق الأقسام.

يذكر أنّ الأسيرة الجريحة دويات معتقلة منذ عام 2015 ومحكومة بالسّجن لمدة 16 عامًا، والأسيرة الجريحة مرح باكير معتقلة كذلك منذ عام 2015، ومحكومة بالسّجن لمدة 8 سنوات ونصف، علما أنها حينما اُعتقلت كانت تبلغ من العمر 16 عاما.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #سجن الدامون #قوات النحشون

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