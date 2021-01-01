حماس تحذر إسرائيل: المساس بالأسيرات في سجون الاحتلال سيكون له تبعات وارتدادات

غزة /سما/

أكد مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، أن المساس بالأسيرات في سجون الاحتلال سيكون له تبعات وارتدادات.

وقال جبارين في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة: "نسعى وبشكل حثيث ومتواصل، ونعمل على منع الاحتلال من الاستفراد بالأسرى والأسيرات داخل السجون".

وأضاف "حركة حماس تتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسيرات داخل سجون الاحتلال ومحاولة إدارة السجون الاستفراد بهن والاعتداء عليهن ".

يذكر أن توترا شديدا ساد منذ الأمس سجون الاحتلال على خلفية الهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة السجون ضد الأسيرات.