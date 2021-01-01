مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في برقة شمال نابلس

رام الله / سما /

اغلقت قوات الاحتلال صباح البوم شارع جنينً نابلس امام حركة وتنقل المواطنين الذين تعرضت مركباتهم وحياتهم للخطر بعد اعتداءات المستوطنين المستمرة وسط حراسة دوريات الاحتلال التي سمحت لهم باقتحام اراضي مستوطنة حومش المخلاة واقامة طقوس دينينه والصلاة على المستوطن الذي قتل الليلة الماضية خلال عملية قرب المستوطنة الواقعة بين بلدتي سيلة الظهر وبرقة .



وبحسب شهود عيان واصلت قوات كبيرة من جنود الاحتلال والوحدات الخاصة حملات التمشيط والتفتيش فجر البوم على امتداد المنطقة من سبسطية حتى سيلة الظهر ، وقد اقتحم الاحتلال عدة بلدات وقرى في محافظة جنينً .



وخلال اقتحام بلدة عرابة جنوب جنين، اعتقل الاحتلال المواطن ابراهيم كريم موسى وقام بتفتيش منزل الضابط في الامن الوقائي حازم الشاعر.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الإحتلال اعتقلت الشاب ليث حاتم مراعبة وزوجة المواطن حازم الشاعر، نادرة الشاعر وذلك عقب مداهمة منازلهما في البلدة.



واشار سمور ، أن قوات الإحتلال احتجزت الشاب ابراهيم كريم موسى لساعات، وأفرجت عنه لاحقاً.

واقتحم الاحتلال منازل ومحلات تجارية في السيلة وقام بمصادرة الكاميرات كما اعتقل محمد رحال .

كما اقتحمت قرية برقة واعتقلت كل من:

1.عمرو محمود عمر شبيب 29 عاما

2.عبد الحليم عماد عبد الحليم دغلس 20 عاما

3.محمود عمر احمد شبيب ٥٩ عاما .



وذكر الشهود ، ان الاحتلال اغلق شارع جنينً نابلس من بلدة السبلة حتى دير شرف بشكل كامل ومنع الحركة في الاتجاهين مما فرض على سكان المنطقة حظر تجول، بينما هاجم مستوطنين المركبات المارة بالمنطقة وكسروها .

وسمح الاحتلال للمستوطنين باقتحام مستوطنة حومش واقامة الصلاة والطقوس الدينية مع بداية جنازة المستوطن الذي قتل وذلك في موقع العملية