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سيناتور جمهوري يعرقل للمرة الرابعة تمرير مشروع قانون القبة الحديدية الإسرائيلية

الجمعة 17 ديسمبر 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور جمهوري يعرقل للمرة الرابعة تمرير مشروع قانون القبة الحديدية الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

رفض السيناتور الأمريكي الجمهوري راند بول للمرة الرابعة على التوالي طلبا ديمقراطيا لتمرير تشريع يمنح مليار دولار كتمويل إضافي لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية".وكما جادل في المرات السابقة، قال بول إن "تمويل القبة الحديدية يجب أن يأتي من 6 مليارات دولار من المساعدات التي خصصتها الحكومة لأفغانستان"، مضيفا: "سأصوت للمليار دولار الإضافية، إذا تمت موازنتها بخفض الإنفاق في أماكن أخرى".

وتعرض الديمقراطيون لانتقادات من الجماعات الموالية لإسرائيل في أوائل أكتوبر بعد أن أرجأت قيادة مجلس النواب لفترة وجيزة التصويت على مشروع القانون وسط معارضة من قبل بعض الأعضاء التقدميين. ومع ذلك، تم تمرير مشروع التمويل بأغلبية ساحقة، وانتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث أوقفه بول منذ ذلك الحين.

وبمجرد الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، سيتم عرضه على الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بعد أن كان تعهد مسبقا بالموافقة على التمويل.

وكانت إسرائيل قدمت طلبا للحصول على أموال إضافية بعد أن استخدمت القبة الحديدية بشكل كبير خلال حرب غزة في مايو، عندما أطلقت حماس حوالي 4400 صاروخ على البلدات الإسرائيلية، وفقا للجيش الإسرائيلي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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