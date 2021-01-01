الصحة : لا وفيات و135 إصابة جديدة بكورونا بغزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، عدم تسجيلها أي حالة وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1109 فحصًا مخبريًا وتعافي 150 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 189057 إصابة بينها 1702 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 185686 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1669 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 53 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 526451 شخص.