الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة

غزة/ سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 13 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

١. السيدة نادرة الشاعر- عرابة جنوب جنين

٢. حاتم مراعبة- عرابة

٣. إبراهيم موسى- عرابة

٤. عمر إبراهيم- القدس

٥. أيمن كمال غوشة- القدس

٦. محمد كمال غوشة- القدس

٧. أحمد كمال غوشة- القدس

٨. يوسف محمد غوشة- القدس

٩. محمد فوزي الخطيب- حزما شرق القدس

١٠. عمرو محمود شبيب- برقة قرب نابلس

١١. عبد الحليم عماد دغلس- برقة

١٢. محمود عمر شبيب- برقة

١٣. محمد رحال- سيلة الظهر قرب جنين