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ردود فعل إسرائيلية صاخبة حول عملية نابلس

الجمعة 17 ديسمبر 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ردود فعل إسرائيلية صاخبة حول عملية نابلس



القدس المحتلة / سما /

أثارت عملية إطلاق النار التي وقعت اللية الماضية في نابلس ردود مسؤولين إسرائيليين صاخبة حول إجراءات القيادة الأمنية لمواجهة هجمات الفلسطينيين.

 
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه قريبا ستلقي قوات الأمن القبض على منفذي عملية إطلاق النار، وستصفي الحساب معهم.
 
بدوره أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إنه سيواصل زيادة التأهب ضد الفلسطينيين في الضفة، مقدماً التعازي لعائلة قتيل العملية.
 
بدوره عقب وزير الأمن الإسرائيلي عومر بارليف، بالقول، "هجوم صعب وقع بالقرب من حومش الليلة، الإرهاب الفلسطيني يرفع رأسه من جديد".
 
من جهتها نقلت القناة 7العبرية عن عضو الكنيست الإسرائيلي شلومو قراي: قوله: "على وزير الأمن الداخلي عومر بارليف تقديم استقالته، ويجب محاكمته قبل أن يتعرض المزيد من المستوطنين لعمليات أخرى بسبب تحريضه ضدهم".
 
فيما اعتبر الوزير الإسرائيلي يوعاز هيندل: العمليات الفدائية في الضفة الغربية التحدي الرئيسي والكبير بالنسبة لإسرائيل.
 
 

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