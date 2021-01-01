الطيبة: مقتل محمد برانسي في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قُتل الشاب محمد إبراهيم برانسي (25 عاما) بجريمة إطلاق نار أمام بيته في مدينة الطيبة، قبيل فجر اليوم، الجمعة. وبرانسي هو الضحية 107 في سلسلة جرائم القتل التي انتكب بها المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي.

ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، حيث أعلن الأطباء وفاته متأثرا بجروحه الحرجة، إثر إطلاق 11 رصاصة باتجاهه.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن برانسي اصيب لدى خروجه من سيارته أمام بيته، وأنه لم ينجح بالفرار من النيران التي أطلقت عليه.

وأفاد شهود عيان أن برانسي كان جالسا في سيارته، وعندما شاهد القتلة يقتربون منه خرج من السيارة محاولا الهرب منهم، لكنهم طاردوه وأطلقوا النار عليه.

وقالت الشرطة إنها أجرت عمليات بحث عن مشتبهين بالضلوع في الجريمة.

وحضر إلى موقع الجريمة محققو التشخيص الجنائي وعملوا على جمع قرائن وأدلة . كما وصل قائد لواء المركز في الشرطة، أفي بيطون، إلى موقع الجريمة.

وأول من أمس، الأربعاء، قتل يوسف سليمان الزبارقة (40 عاما)، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد.

107 قتلى بينهم 15 امرأة منذ مطلع العام

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 107 قتلى بينهم 15 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

ويشهد المجتمع العربي ارتفاعا مقلقا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله.