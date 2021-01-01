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مصرع طفلة وشاب في حادثين منفصلين بغزة

الجمعة 17 ديسمبر 2021 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفلة وشاب في حادثين منفصلين بغزة



غزة/ سما /

 لقيت الطفلة سندس الحويطي 12 عامًا، مصرعها، مساء الخميس، متأثرةً بجروحها التي أصيبت بها إثر صدمها من مركبة في شارع النفق بمدينة غزة يوم الثلاثة الماضي.

وتوفيت الطفلة بعد يومين من مكوثها في المستشفى لتلقي العلاج، ويجري الإجراءات القانونية في القضية. بحسب ما ذكرت دائرة مرور غزة.

وأشارت إلى أنه تم توقيف سائق المركبة المتسبب بالحادث (ع، ب ) 25 عامًا، بالإضافة إلى اثنين آخرين لمحاولتهما تضليل التحقيق، والإدلاء بأقوال كاذبة حول الحادث.

فيما لقي الشاب عمرو محمود سويلم 27 عامًا، مصرعه، جراء تعرضه لحادث سير ذاتي إثر انزلاق دراجته النارية، مساء الخميس، في منطقة حي المنارة بخانيونس، ما أدى لوفاته على الفور.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بحوادث السير في قطاع غزة إلى 5 منذ بداية شهر ديسمبر / كانون أول الجاري.

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