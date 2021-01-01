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منخفض جوي بارد وأمطار غزيرة فوق معظم المناطق

الجمعة 17 ديسمبر 2021 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي بارد وأمطار غزيرة فوق معظم المناطق



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية أكثر برودة، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

وتسقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات النهار إلى معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الأحد، يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف، وباردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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