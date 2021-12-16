بالفيديو: صلاح يزلزل مدرجات "أنفيلد" بهدف تاريخي في شباك نيوكاسل

لندن/سما/

سجل المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدفا رائعا خلال المباراة التي جمعت فريقه مع نيوكاسل يونايتد على ملعب "أنفيلد" اليوم الخميس ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصعق نيوكاسل مضيفه "الريدز" بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق جونجو شيلفي، قبل أن ينتفض ليفربول ويقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية، حيث سجل البرتغالي ديوغو جوتا هدف التعادل في الدقيقة الـ21 وأتبعه زميله صلاح بهدف التقدم بعدها بأربع دقائق ليشعل مدرجات "أنفيلد" فرحا وسعادة.





هدف العالمي محمد صلاح رقم 15

والمتابعه الجيده pic.twitter.com/NTFyLqTIdA — رابطةعشاق محمد صلاح ???? (@Mo11Mosalah) December 16, 2021

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي سجل ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثالث لأصحاب الأرض لتنتهي المباراة لمصلحة ليفربول بنتيجة 3-1.



وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم فقد استطاع صلاح بهدفه اليوم معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.



من جانب آخر، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن صلاح ساهم بشكل مباشر في 24 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، بواقع: 15 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ولا يتفوق على صلاح من حيث عدد الأهداف التي ساهم في تسجيلها قبل عيد الميلاد (كريسماس) في "البريميرليغ"، سوى الأسطورة ألان شيرر الذي أسهم في تسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9) في موسم 1994-1995.



وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية في "أنفيلد" ضد فريق نيوكاسل.



كما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني وقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ41 نقطة.