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وفاة اليوتيوبر السعودي الشهير محمد غانم الشمري اثر حادث مروري (فيديو)

الجمعة 17 ديسمبر 2021 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة اليوتيوبر السعودي الشهير محمد غانم الشمري اثر حادث مروري (فيديو)



الرياض/سما/

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بخبر وفاة السنابي واليوتيوبر الشهير محمد غانم الشمري إثر تعرضه لحادث مروري وانقلاب مركبته في منطقة الباحة.

وتداول مغردون على نطاق واسع خبر وفاة محمد غانم الشمري مع فيديوهات لموقع الحادث وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات الرحمة والمغفرة للسنابي الشهير محمد الشمري .

وكان محمد الشمري نشر فيديو قصير على حسابه في سناب شات قبل وفاته طلب من متابعيه الدعاء له.

 

 

 

 

ويتصدر هاشتاغ "#وفاة_محمد_الشمري" حاليا قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة.

ونعى الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الشهري وعبروا عن صدمتهم برحيلة بهذه الطريقة "المفجعة".

ونشر مستخدمون لتويتر مقطع فيديو قالوا إنه يظهر سيارة الشمري بعد تعرضها للحادث المروري.

#السعودية #محمد الشمري #وفاة محمد الشمري

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