تفاصيل لقاء مشعل مع رئيس الوزارء اللبناني

بيروت/سما/

التقى رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل، مساء اليوم دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية في لقاء خاص، وبحضور د. باسل الحسن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

وضم وفد الحركة أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وفتحي حماد، ومحمد نزال، وحسام بدران؛ إضافة إلى القياديين أحمد عبد الهادي وعلي بركة.

وقد بحث الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد مشعل أن حركة حماس ماضية في طريق المقاومة حتى التحرير والعودة، ومتمسكة بالحقوق والثوابت الوطنية، وحريصة على الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام للتفرغ لمواجهة الاحتلال والاستيطان، والدفاع عن القدس.

كما بحث الطرفان الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتراجع خدمات وكالة الأونروا، وتداعيات ذلك على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول العربية المضيفة.

وقد اتفق الجانبان على التمسك بدور وكالة الأونروا، والعمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير ميزانية كافية للوكالة.



وشدد مشعل على رفض حركة حماس لمشاريع التوطين والوطن البديل والتهجير.

وجدد التأكيد على دعم الحركة لوحدة لبنان وأمنه واستقراره، وحرصها على المحافظة على الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية.

وطالب بتسليم المتورطين بمجزرة مخيم البرج الشمالي إلى السلطات اللبنانية المختصة لمحاكمتهم، والعمل على وضع قواعد وأسس جديدة للمحافظة على العمل الفلسطيني المشترك في لبنان.