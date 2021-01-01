قبل يومين من نهائي "كأس العرب".. نجم المنتخب الجزائري "يغادر قطر" في خطوة مفاجئة

الدوحة/سما/

أعلن نادي "قطر" القطري في بيان رسمي اليوم الخميس، التوصل لاتفاق يقضي بفسخ عقد لاعبه الجزائري يوسف بلايلي بالتراضي بين الطرفين.



وذكرت العديد من التقارير أن بلايلي لديه عديد من العروض القوية من أوروبا والدوري الإماراتي.



ويتألق بلايلي بشكل لافت خلال بطولة كأس العرب بكرة القدم التي تستضيفها قطر حاليا، حيث سجل أحد أجمل أهداف البطولة في شباك المغرب، كما ساهم بشكل كبير في قيادة "محاربي الصحراء" إلى النهائي بتسجيله هدف في الوقت القاتل أمام المنتخب القطري في الدور نصف النهائي.





وتأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية لـ"مونديال العرب" بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على أرضية ملعب "الثمامة" ضمن الدور قبل نهائي.

وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة بعد غد السبت، مع المنتخب التونسي الذي حجز بطاقة النهائي الأولى بفوزه على نظيره المصري بهدف دون مقابل.

في المقابل، ستجمع مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين قطر ومصر.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.